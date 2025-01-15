Demirel, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
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Demirel, Yılın Kareleri Oylamasında

Demirel, Yılın Kareleri Oylamasında

Volkan Demirel, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğrafları değerlendirdi.

15.01.2025 14:46
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını beğenen Demirel, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Haber" kategorisinde de Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" fotoğrafını seçen Demirel, "Spor" kategorisinde ise oyunu Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" fotoğrafından yana kullandı.

AA muhabirine fotoğrafları değerlendiren Demirel, Anadolu Ajansı foto muhabirlerine teşekkür ederek, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafları seçerken hem Muğla ile alakalı hem de ismiyle alakalı fotoğrafları beğendiğini anlatan Demirel, "Suriye'deki kadının mutluluğu veya tanıdığım insanları seçmeyi tercih ettim. İnşallah oylamada da benim seçtiğim fotoğraflar başarılı olur." dedi.

Savaşların durması insanların mutlu olması temennilerinde bulunan Demirel, şöyle konuştu:

"Biz insanlık adına yaşanan her şeye üzülüyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem ülkemiz adına hem de dünya üzerindeki tüm yanlışlıklar, tüm olumsuz düşünceler kalkar ve hep beraber mutlu bir şekilde yaşarız. Çünkü insan mutlu olmayı hak ediyor. Yaşamak çok güzel bir şey ve doğru yaşamak çok önemli. Nefes aldığımız sürece de her insan bence doğru yaşamayı hak ediyor diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Volkan Demirel, Bodrum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demirel, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

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