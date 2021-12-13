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Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da - Son Dakika

Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da

13.12.2021 17:34

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geliyor. Deneyimli hocanın, Sergen Yalçın sonrası hoca arayışı devam eden Beşiktaş'ın başına geçeceği öne sürülüyor.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

LİSTEDE BRUNO PINHEIRO, ŞENOL GÜNEŞ VE OKAN BURUK VAR

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için bugün Vodafone Park'ta toplandı. Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.

Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da

Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da - Son Dakika Spor


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