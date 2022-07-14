Kariyerinde Internaionali Milano , KV Mechelen , Bologna, Astra Giurgiu, FCSB, CFR Cluj, Atromitos ve Kayserispor'da forma giydi. Yeni durağı ise ülkesi Romanya'nın Farul Constanta takımı oldu. - KAYSERİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 31 yaşındaki Rumen forvet Denis Alibec'in yeni takımı Farul Constanta oldu. Romanya 1. Lig ekiplerinden Farul Constanta, Denis Alibec ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alibec, Kayserispor forması ile çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Deni Alibec, Farul Constanta ile anlaştı - Son Dakika

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