Deniz Alper, Yüzme Şampiyonası'nda Birincilik Hedefliyor

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Bahreyn'in başkenti Manama'da 23-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda, 50 metre sırtüstünde 26,52'lik derecesiyle ikinci olan İzmirli milli yüzücü Deniz Alper, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Alper'in (17) yüzmeye annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında başladığı, 2023 ve 2024 yıllarında katıldığı yarışlarda 11 madalya kazandığı, 1 yıl önce milli yüzücü ünvanını aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper, günde yaklaşık 6 saat çalıştığını, yüzmeyi hayatının merkezine aldığını ifade etti.

Ortaokul ve lisede antrenman temposunu bozmadan çalışmaya devam ettiğini kaydeden Alper, "Ders tempomu, günlük hayatımı buna göre şekillendirdim. Planlı olunca bunları yapmak hiç zor değil. Şanslıydım, hiç sakatlık da yaşamadım. Yüzmek, bana çok şey kattı. Planlı ve disiplinli olmayı, sağlıklı beslenmeyi hep yüzme sayesinde oturttum. Son olarak yüzmeye olan sevdam, bana yüzde 100 burslu olarak üniversitede eğitim alma fırsatı da sağladı. Yollarım iyi ki yüzmeyle kesişmiş." ifadelerini kullandı.

Alper, aralık ayında Antalya'da Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yapılacağını aktararak, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını, hedefinin şampiyon olmak olduğunu belirtti.