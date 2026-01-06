Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediye'de - Son Dakika
Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediye'de

Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediye'de
06.01.2026 17:42  Güncelleme: 17:46
Yalovaspor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te şampiyonluklar yaşayan basketbolcu Deniz Can Çevik, yeni sezonda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile anlaşarak kariyerine burada devam edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Yalovaspor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile şampiyonluklar yaşayan basketbolcu Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Kariyerinde Türk Telekom, Erokspor ve Mersinspor gibi önemli kulüplerde forma giyen Deniz Can Çevik, geçtiğimiz sezonu Cedi Osman Basketbol takımında geçirdi. 1994 doğumlu ve 1.91 metre boyundaki guard, sezonu 9.7 sayı ve 2.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Yeni sezonda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un hedefleri doğrultusunda önemli katkı sağlaması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Merkezefendi, Basketbolcu, Yalovaspor, Basketbol, Can Çevik, Balıkesir, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Can Çevik, Balıkesir Büyükşehir Belediye'de - Son Dakika

