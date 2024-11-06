Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı

Geniş Video İzle

İsveç doğumlu olan ve alt yaş milli takımlarında oynayan Porto'nun Türk forveti Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

06.11.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz ekibi Porto'da forma giyen İsveç doğumlu Türk forvet Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı. 20 yaşındaki futbolcunun kararını İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Seçimi merakla beklenen genç golcü, milli takım tercihini İsveç'ten değil, Türkiye'den yana kullandı. İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, "Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Bu kabul etmemiz gereken bir şey. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Ancak, Deniz'in kararına saygı duyacağız. Deniz, Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi ve öyle de olacak" dedi.

CEYHUN KAZANCI SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Bu kadroda sürpriz, özellikle forvette yeni bir isim görecek miyiz?" sorusuna ise, "Bir kardeşimizi inşallah kazandırmak üzereyiz. Evrak ve vatandaşlık işleri uzun sürüyor. Konuştuğumuz oyuncular Türkler ama başka vatandaşlıkları da var. Bizlerle birlikte olsun istiyoruz. Ama kalben de birlikte olsun istiyoruz. Bu bir transfer değil. Gelen oyuncular zaten kalben burada. Hep beraber inşallah bu güzel ortamı yaratmaya devam edeceğiz. Yeni bir kardeşimiz inşallah katılacak" cevabını verdi.

GÖRÜŞMELERİ DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Ceyhun Kazancı, Deniz Gül ile ilgili önceki ay ise, "Deniz Gül ile görüşüyoruz. Değerli, gelecek vadeden bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Değerli bir oyuncu. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu. Milli formayı giymesini istiyoruz. Hali hazırda İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak. Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var" demişti.

PERFORMANSI

Bu sezon başında Porto'ya transfer olan Deniz Gül ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Deniz, Portekiz ekibiyle 5 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 1'inde ilk 11 oynayan 20 yaşındaki forvet, 2 kez gol sevinci yaşadı. Genç yıldız adayı, İsveç alt yaş milli takımlarında oynadığı 8 maçta 2 gol attı.

Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı

A Milli Futbol Takımı, Ceyhun Kazancı, Milli Takım, Deniz Gül, Portekiz, Türkiye, Futbol, İsveç, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VURKAÇOĞLU:
    Adamsın Deniz başarıların daim olsun inşallah 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
22:26 Jose Mourinho PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 17:20:53. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Gül, milli takım tercihini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.