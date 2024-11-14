Deniz Gül Sakatlandı, Bertuğ Yıldırım Kadroya Alındı

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A MİLLİ Futbol Takımı'nda dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım kadroya davet edildi.

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez kadroya davet edilen 20 yaşındaki forvet Deniz Gül, dünkü idmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda Deniz'in yerine Bertuğ Yıldırım, aday kadroya dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dahil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katıldı" ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.