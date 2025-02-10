Deniz Kadah İle Altay'a Katkı! - Son Dakika
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Deniz Kadah İle Altay'a Katkı!

Deniz Kadah İle Altay\'a Katkı!

Altaylı Deniz Kadah, 38 yaşında bu sezon 2 golle takımın galibiyetine önemli katkı sağladı.

10.02.2025 13:24
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Altay'ın 38 yaşındaki golcüsü oyuncusu Deniz Kadah, bu sezon 2 gol atarak takımının skor yüküne önemli bir katkı vermiş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da transfer yasağı devam etmesine rağmen Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, elindeki oyunculardan maksimum verimi almaya devam ediyor. İzmir ekibinin hafta sonu 2-0 mağlup ettiği müsabakada kariyerinin son dönemlerini yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kadah, rakip fileleri havalandırdı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Bu golle birlikte tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı 17. maçında ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Kadah, geçtiğimiz sezon da 1. Lig'de oynadığı 21 maçta 3 gol 2 asistlik üreterek takımına skor anlamında önemli bir katkı vermişti.

Öte yandan geçtiğimiz sezon futbolu bırakma aşamasına gelen deneyimli oyuncunun, bu sezon sonunda ise nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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