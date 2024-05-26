Deniz Öncü, Barselona'da Moto2 Şampiyonası'nda 20. sırada tamamladı - Son Dakika
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Deniz Öncü, Barselona'da Moto2 Şampiyonası'nda 20. sırada tamamladı

Deniz Öncü, Barselona\'da Moto2 Şampiyonası\'nda 20. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona'da düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 6. ayağında 20. sırada yer aldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen yarışta, Deniz Öncü 26. sıradan başladı ve Red Bull KTM Ajo takımıyla 21 tur süren yarışı 20. sırada tamamladı. Yarışı Japon Ai Ogura birinci, İspanyol Sergio Garcia ikinci ve Britanyalı Jake Dixon üçüncü sırada bitirdi.

26.05.2024 17:19
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona'da düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 6. ayağını 20. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç motosikletçi, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona Pisti'nde koşulan etabına 26. cepten başladı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 21 turluk yarışta damalı bayrağı 20. sırada geçti.

Yarışı, MT Helmets- MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura birinci sırada tamamlarken, aynı takımdan İspanyol Sergio Garcia ikinci, CFMOTO Inde Aspar Takımı'ndan Bütyük Britanyalı Jake Dixon da üçüncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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