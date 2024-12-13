Deniz Türüç'ten Fenerbahçe Mesajı - Son Dakika
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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe Mesajı

Deniz Türüç, Fenerbahçe maçı için kazanmak amacıyla sahada olacaklarını açıkladı.

13.12.2024 00:18
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Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Deniz Türüç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçında kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada Başakşehir'in ilk golünü kaydeden Deniz Türüç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Attığı golde Piatek'in çok güzel bir asist yaptığına değinen Türüç, "Son haftalarda ben Piatek'e asist yapıyordum, bu sefer de Piatek gerçekçi olmak lazım mükemmel bir pas verdi. Bitirmek bana kaldı. Bu sefer roller değişti. Normalde ben asist yapardım" diye konuştu.

"Biz finaller oynamaya alışık bir takımız"

UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmek istediklerinin altını çizen Deniz, "Son bir maçımız var. Önce çok önemli Fenerbahçe maçı var. Ondan sonra perşembe de büyük bir final bizi bekliyor. Biz finaller oynamaya alışık bir takımız. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de oynadık, Avrupa Ligi'nde de oynadık. Şu an Konferans Ligi'ndeyiz, şampiyon olmuş bir takımımız. Dolayısıyla her maç zordur, bunu kolaylaştırmak bize kalmış. İnşallah orada kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında kazanmak için sahada olacağız"

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Deniz Türüç, "Fenerbahçe çok büyük bir camia, saygı duyduğum bir camia, çok iyi oyuncuları var. Büyük isimli bir hoca getirdiler ama o maç Başakşehir adına sahada olacağız. Kazanmak için orada olacağız. Kolay olmayacak. Fenerbahçe deplasmanı eski kulübüm olduğu için ne kadar zor bir deplasman olduğunu biliyorum. Biz iyi bir form yakaladık. Orada da inşallah 3 puanı alacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Deniz Türüç'ten Fenerbahçe Mesajı - Son Dakika

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