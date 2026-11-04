Denizli Basket, Bakken Bears'a 80-76 yenildi; Aktaş 20 top kaybını sorun olarak gördü - Son Dakika
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Denizli Basket, Bakken Bears'a 80-76 yenildi; Aktaş 20 top kaybını sorun olarak gördü

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Yukatel Denizli Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Bakken Bears'a 80-76 yenildi. Başantrenör Zafer Aktaş, 20 top kaybı ve ribaunt sorununun sonucu etkilediğini, yoğun maç takviminin oyuncuları fiziksel zorladığını belirtti.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenilen Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, top kayıpları ve ribauntlarda yaşanan sıkıntıların sonuca etki ettiğini belirtti.

Aktaş, yazılı açıklamasında, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde peş peşe oynadıkları karşılaşmaların, oyuncularını fiziksel açıdan zorladığını ifade etti.

Bakken Bears'ın kendilerinden daha enerjik ve dirençli bir oyun sergilediğini aktaran Aktaş, "20 top kaybı yaptık ve yine en önemli yerlerde ribauntları alamadık. Bu tür karşılaşmalarda bu hatalar sonucu doğrudan etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, takımın yoğun maç takvimi nedeniyle fiziksel açıdan zorlandığını, oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli pozisyonlardaki oyuncularım çok yorgun. Kazanmak için onları zorlamaya devam ediyorum. Onlar da sahada ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi biraz dinlenip yeniden toparlanmamız gerekiyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçına hazır olmaya çalışacağız."

Kaynak: AA
Zafer AktaşDenizliSporSon Dakika

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