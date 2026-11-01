Denizli Basket evinde Galatasaray\'a 87-74 yenilerek 6 maçta 5. mağlubiyetini aldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket üst üste 4'üncü, 6 maçta 5'inci mağlubiyetini evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 yenilerek alıp alt sıralardan kurtulamadı. Bu sezon tarihinde ilk kez FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi art arda 3 uzak Avrupa deplasmanına çıktığı periyotta ligde hiç kazanamadı. Hafta içinde art arda Portekiz, İsviçre ve Azerbaycan'da deplasman maçlarına çıktığı dönemde ligde kötü bir performans sergileyip düşme potasında kalan Denizli Basket ekim ayındaki zorlu periyotta ağır yara aldı. Antrenör Zafer Aktaş, "Söyleyecek çok bir şey yok. Bazı dönemler iyi mücadele ettik ama 18 hücum ribaundu verip sadece 3 üçlük isabetiyle oynayınca Galatasaray gibi bir takıma galip gelme şansınız yok" açıklamasını yaptı.