Denizli Basket evinde Galatasaray'a 87-74 yenilerek 6 maçta 5. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Basket evinde Galatasaray'a 87-74 yenilerek 6 maçta 5. mağlubiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Basket evinde Galatasaray\'a 87-74 yenilerek 6 maçta 5. mağlubiyetini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yukatel Denizli Basket, evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 yenilerek üst üste 4'üncü, 6 maçta 5'inci mağlubiyetini aldı. FIBA Europe Cup'ta ilk kez mücadele eden Denizli temsilcisi, art arda 3 uzak Avrupa deplasmanı döneminde ligde kazanamayıp düşme potasında kaldı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket üst üste 4'üncü, 6 maçta 5'inci mağlubiyetini evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 yenilerek alıp alt sıralardan kurtulamadı. Bu sezon tarihinde ilk kez FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi art arda 3 uzak Avrupa deplasmanına çıktığı periyotta ligde hiç kazanamadı. Hafta içinde art arda Portekiz, İsviçre ve Azerbaycan'da deplasman maçlarına çıktığı dönemde ligde kötü bir performans sergileyip düşme potasında kalan Denizli Basket ekim ayındaki zorlu periyotta ağır yara aldı. Antrenör Zafer Aktaş, "Söyleyecek çok bir şey yok. Bazı dönemler iyi mücadele ettik ama 18 hücum ribaundu verip sadece 3 üçlük isabetiyle oynayınca Galatasaray gibi bir takıma galip gelme şansınız yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
GalatasarayDenizliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
12:04
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:22:51. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Basket evinde Galatasaray'a 87-74 yenilerek 6 maçta 5. mağlubiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android