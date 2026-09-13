Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta ile karşılaşıyor - Son Dakika
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Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta ile karşılaşıyor

Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde Rasta Vechta ile karşılaşıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu Avrupa biletiyle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçında Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla 15 Eylül Salı günü Bulgaristan'da karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu Avrupa biletiyle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, kulüp tarihinin ilk Avrupa sınavına çıkıyor. Zafer Aktaş yönetimindeki Denizli temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi elemesinde Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla karşılaşacak.

Denizli basketbolunun uzun süredir beklediği Avrupa heyecanında artık geri sayım sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Yukatel Denizli Basket, Şampiyonlar Ligi hedefiyle parkeye çıkacak. Denizli temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki ilk maçında Almanya BBL ekiplerinden Rasta Vechta ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de Bulgaristan'da oynanacak. Tarafsız sahadaki mücadelede hedef, güçlü Alman temsilcisini geçerek eleme finaline yükselmek. Denizli ekibi, finalde de başarılı olması halinde tarihinde ilk kez FIBA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rasta Vechta engelinin aşılamaması halinde temsilcinin Avrupa serüveni sona ermeyecek. Denizli ekibi, yoluna EuroCup gruplarında devam edecek. Bu nedenle Bulgaristan'daki karşılaşma, Denizli için Avrupa macerasının sonu değil, hangi kulvarda devam edeceğini belirleyecek kritik bir eşik niteliğini taşıyor.

"Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz"

Denizli temsilcisinin başantrenörü Zafer Aktaş, sezon boyunca takımının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu gururu daha önce dile getirirken, elde edilen başarının şehir ve kulüp adına önemli bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu vurgulamıştı. Aktaş, yeni sezon öncesinde Avrupa ve ligde mücadele edeceklerini belirterek, "Son ana kadar mücadele eden bir takım izletmeye devam edeceğiz" mesajını vermişti. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon değerlendirmesinde de oyuncularının son düdüğe kadar hedeflerine bağlı kaldığını ve zorlu şartlara rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade etmişti.

Denizli için yeni bir sayfa

Şampiyonlar Ligi hedefiyle Bulgaristan'a çıkacak Yukatel Denizli Basket, yalnızca bir tur mücadelesi vermeyecek. Temsilci, Denizli basketbolunun Avrupa'daki ilk büyük sınavında kentin adını uluslararası arenada duyurmak için sahaya çıkacak.

15 Eylül Salı günü saat 21.00'de başlayacak Rasta Vechta karşılaşması, Denizli için tarihi bir gecenin başlangıcı olacak. Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele edecek temsilcinin önünde ise kaybetse dahi Avrupa'da devam edecek bir yol bulunuyor: ya Şampiyonlar Ligi ya EuroCup.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rasta Vechta ile karşılaşıyor - Son Dakika

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