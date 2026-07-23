Denizli Basket'in Rakibi Belli Oldu

Denizli Basket'in Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Eleme Turu'ndaki ilk rakibi ve maç programı belli oldu. Denizli ekibi, ilk sınavında Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turnuvaları, 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenecek. Turnuvada, kulüpler normal sezon biletini alabilmek için kritik karşılaşmalara çıkacak. 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Bulgaristan'ın Samokov kentinde Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.