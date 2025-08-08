Denizli Basketbol Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
Denizli Basketbol Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Denizli Basketbol Ligi\'nde Şampiyonlar Belli Oldu
08.08.2025 16:28
Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025'te ADM Elektrik ve Aydem Yenilenebilir Enerji kupaları kazandı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle Denizli'deki spor kültürünü geliştirmeyi hedefleyen "Denizli Şirketler Basketbol Ligi 2025 Sezonu"nda büyük final heyecanı yaşandı. Şampiyonluk Kupası'nı ADM Elektrik Dağıtım, Dostluk Kupası'nı ise Aydem Yenilenebilir Enerji takımı kaldırdı.

Denizli Şirketler Basketbol Ligi, 11 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, 15 Haziran 2025 Pazar günü start almıştı. Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED) iş birliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmaları düzenlendi. Büyük final heyecanına; DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DEBAGED Başkanı Sinan Soylu ile ligde yer alan şirketlerin çalışanlarından oluşan takımlar ve aileleri ortak oldu.

20 şirket takımı şampiyonluk için mücadele verdi

Bu yıl DSO üyesi firmaların çalışanlarından oluşan 20 şirket takımı şampiyonluk için mücadele verdi. 5'erli takımlar halinde 4 grupta tek devre lig usulü oynanan maçların ardından, ilk iki sırayı alan takımlar şampiyonluk yolunda yarı final gruplarına yükseldi. Grup sıralamasında 3. ve 4. olan takımlar ise "2025 Sezonu Dostluk Kupası" için bir sonraki tura geçme hakkı kazandı. Gruplarında 5. olan takımlar ise grup maçlarıyla bu sezonu tamamlamış oldu. Yarı final grupları sonrası ise nefes kesen "Final Four" karşılaşmaları oynandı.

Şampiyonlar final karşılaşmaları ile belirlendi, kupalar sahiplerini buldu

İlk olarak 3.'lük- 4.'lük maçlarının oynandığı turnuva finalinde; Dostluk Kupası'nda Süzer Tekstil- Gamateks, Şampiyonluk Kupası'nda ise Altıntop Kuruyemiş-Er-Bakır takımları mücadele etti. Dostluk Kupası için Seval Kablo-Aydem Yenilenebilir Enerji, Şampiyonluk Kupası için Aslı Tekstil-ADM Elektrik Dağıtım takımları karşı karşıya geldi. Dostluk Kupasını 68-62'lik skorla Aydem Yenilenebilir Enerji kaldırırken, Lig Şampiyonu 34-33'lük skorla ADM Elektrik Takımı oldu. Şampiyonluk Kupası'nda ikinciliği Aslıteks Tekstil, üçüncülüğü Er-Bakır, dördüncülüğü Altıntop Kuruyemiş alırken; Dostluk Kupası ikincisi Seval Kablo, üçüncüsü Süzer Tekstil, dördüncüsü Gamateks oldu. Final karşılaşmalarının ardından DSO Başkanı Selim Kasapoğlu ve DEBAGED Başkanı Sinan Soylu'nun katılımıyla, kupa ve madalya töreni düzenlendi. Takımlar, kupalarını büyük bir gururla kaldırdı.

Turnuvadan herkesin keyif aldığını belirten DEBAGED Başkanı Sinan Soylu, "Bu yıl ikincisini düzenledik. 20 firmanın katıldığı güzel bir turnuva oldu. Turnuvaya yakışır bir final izledik. Son saniyesine kadar kıran kırana geçen müsabakalar oldu. Oynayan, izleyen herkes keyif aldı" dedi.

"İş hayatındaki stresten sıyrılıp, heyecan yaşadığımız bir turnuva oldu"

Turnuvanın amacına ulaştığını, her geçen yıl geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bu organizasyonda amacımız hem şirketler arası iletişimleri arttırmak hem de çalışanlarımız ile birlikte günlük iş hayatı stresinden uzaklaşmaktı. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Turnuvanın başından beri yüksek bir heyecan ve ilgi vardı. İlk yıla bakıldığında epey bir yol aldığımızı gördük. Bu büyük heyecan bütün şehirde hissedildi, final maçıyla da bu zirveye ulaştı. Son saniyeye kadar devam eden bir mücadele oldu. Turnuvaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. 20 takım bu turnuvada mücadele etti. Heyecan dolu müsabakalar yaşandı. Turnuvaya katılan firmalarımızı ve takımlarımızı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki yıllarda bunu daha da geliştirerek devam etmeyi istiyoruz. İş dünyasında ki stres her geçen gün artmaya başladı. Bunlardan biraz sıyrılıp, burada ter attığımız, mücadele ettiğimiz, heyecan yaşadığımız bir turnuva oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli Basketbol Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

SON DAKİKA: Denizli Basketbol Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
