Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı U-14 Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, U-14 Salon Türkiye Şampiyonasından büyük başarılarla döndü. Yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonluğu kazanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona 13-15 Mart 2025 tarihleri arasında Bursa'da düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Ali Eymen Alpagut, 1.35 metre derecesiyle yüksek atlama branşında Türkiye şampiyonu olurken, genel sıralamada ise Türkiye 5'incisi olmayı başardı. Takım halinde mücadele eden Erkek Bayrak Takımı ise, şampiyonayı Türkiye 6'ncısı olarak tamamladı.

Başarılar devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan, elde edilen derecelerin kent sporu adına büyük bir başarı olduğunu belirterek, sporcuların ve antrenörlerin özverili çalıştığını ve karşılığını aldığını ifade etti. Doğan, bir çok branşta çalışmaların sürdüğünü ve başarıların devamının geleceğini kaydetti. - DENİZLİ