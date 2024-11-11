Denizli Büyükşehir Belediyespor Başarılarıyla Göz Dolduruyor

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Denizli Büyükşehir Belediyespor, yurt içi ve yurtdışında aldığı başarılarla göz kamaştırıyor. Minikler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Avrupa üçüncülüğü elde eden Büyükşehir Belediyespor, Triatlon liginde ise takım olarak Türkiye ikincisi oldu. Kadın Voleybol Takımı ise deplasmanda Koçarlı Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve yarışında önemli bir müsabaka kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor hafta sonu yurt içi ve yurtdışında katıldığı müsabakalarda önemli başarılara imza attı. 9- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Minikler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyespor Taekwondo takımı sporcusu Ecrin Su Akşit Kadınlar 45 Kg dalında Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. 9-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi Türkiye Finali müsabakalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Triatlon Kız Takımı ise, M1 Kızlarda Türkiye 2'ncisi olurken, bireysel yarışlarda Büyükşehir Belediyesporlu Zeynep Su Tosun M1 Kızlarda Türkiye 5'incisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli'nin Sultanları emin adımlarla zirveye yürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden Denizli BBSK Voleybol Kadın Takımı da 7. Hafta müsabakasında deplasmanda Aydın Koçarlı Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında bir önemli müsabakayı daha kazandı. Aydın Vali Şenol Engin Salonu'nda gerçekleşen maçın tamamında üstün olan Denizli'nin Sultanları rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenerek emin adımlarla zirve yürüyüşünü sürdürdü. - DENİZLİ