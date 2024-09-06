Spor

Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Kata Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Karate Federasyonu'nun Isparta'da düzenlediği Türkiye Yıldızlar Takım Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıyla imza attı. Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda 5 Eylül'de başlayan ve sporcu Enes Gündaşlı anısına düzenlenen şampiyonaya Türkiye genelinden yaklaşık 700 genç karateci katıldı. Kıyasıya mücadelelerle dolu müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Kata Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli'nin gururu Karate Takımı'nı tebrik ederek genç sporcular ile antrenörlerine başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ