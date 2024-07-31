Denizli Büyükşehir Belediyespor'un Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Sporcuları Başkan Çavuşoğlu İle Buluştu - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyespor'un Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Sporcuları Başkan Çavuşoğlu İle Buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyespor\'un Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Sporcuları Başkan Çavuşoğlu İle Buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren ve Milli Takıma seçilen sporcularıyla buluşan Başkan Çavuşoğlu, 'Hem gençlerimizin spora teşvik edilmesi hem de şehrimizin daha fazla tanıtılması konusunda hep beraber başarı hikayesi yazacağız' dedi.

31.07.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren ve Milli Takıma seçilen sporcularıyla buluşan Başkan Çavuşoğlu, "Hem gençlerimizin spora teşvik edilmesi hem de şehrimizin daha fazla tanıtılması konusunda hep beraber başarı hikayesi yazacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren ve Milli Takıma seçilen yüzme, tekvando, atletizm, karate, okçuluk ve judo branşlarındaki sporcuları ağırladı. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan, sporcular ve antrenörler katıldı. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, sporcuların başarılarını kutladı. Spora ve sporcuya desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Hem gençlerimizin spora teşvik edilmesi hem de şehrimizin adının daha fazla tanıtılması konusunda hep beraber bir başarı hikayesi yazacağız. Bunu da hep beraber başaracağız. Umut ediyoruz ki, biz bu süreci daha keyifli ve daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

"Bizler kocaman bir ailenin üyesiyiz"

Sporda derece elde etmenin önemli olduğunu ancak bunun yanında çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla barıştırmanın, sosyalleşmenin ve sistemin içerisinde olmanın da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sporcular ve antrenörlerle tek tek sohbet ederek hedeflerini dinledi. "Bizler kocaman bir ailenin üyesiyiz" diyen Başkan Çavuşoğlu, "Bu anlamda bizler, gücümüzün ve şartlarımızın zorladığı yere kadar hep beraber güzel şeyleri başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Çavuşoğlu ve sporcular hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüzme Takımı İbrahim Burhan, 20-23 Temmuz 2024 Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Türkiye Şampiyonu, Emine Doğa Aktaş Türkiye Şampiyonu, Ömer Emir Görkan Türkiye 2'ncisi, Deniz Kılınç Türkiye 2'ncisi, Ecrin Nur Görkan Türkiye 3'üncüsü. Tekvando Takımı Emine Talay 9-14 Temmuz 2024, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi. Atletizm Takımı Azra Selin Sert 27-28 Temmuz 2024, U-14 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi. Atletizm Takımı Arda Bakırhan 11-12 Mayıs 2024, U-16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Ege Bölge 1'incisi. Karate Takımı Zeyneb Nur Gündoğdu 19-21 Nisan 2024, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü. Okçuluk Takımı Abdullah Yorulmaz 15-16 Nisan 2024, 2024 Para Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Yarışlarında Türkiye 2'incisi. Judo Takımı Reyhan Oğuz 27-28 Mart 2024, Judo Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü, Mehmet Ali Akıncı 20-21 Nisan 2024 Judo Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü, Sıla Şahbal 21-23 Haziran 2024 Judo Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2'ncisi. Yüzme Takımı İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş, Berru Burhan, Recep Erdem ve Azra Selin Sert 28-29 Ağustos 2024'te Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde yapılacak Balkan Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Milli Takım adına yarışacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor'un Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Sporcuları Başkan Çavuşoğlu İle Buluştu - Son Dakika

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