Denizli Büyükşehir Belediyespor\'un Ulusal ve Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Sporcuları Başkan Çavuşoğlu İle Buluştu

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Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren ve Milli Takıma seçilen sporcularıyla buluşan Başkan Çavuşoğlu, "Hem gençlerimizin spora teşvik edilmesi hem de şehrimizin daha fazla tanıtılması konusunda hep beraber başarı hikayesi yazacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren ve Milli Takıma seçilen yüzme, tekvando, atletizm, karate, okçuluk ve judo branşlarındaki sporcuları ağırladı. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Doğan, sporcular ve antrenörler katıldı. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, sporcuların başarılarını kutladı. Spora ve sporcuya desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Hem gençlerimizin spora teşvik edilmesi hem de şehrimizin adının daha fazla tanıtılması konusunda hep beraber bir başarı hikayesi yazacağız. Bunu da hep beraber başaracağız. Umut ediyoruz ki, biz bu süreci daha keyifli ve daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

"Bizler kocaman bir ailenin üyesiyiz"

Sporda derece elde etmenin önemli olduğunu ancak bunun yanında çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla barıştırmanın, sosyalleşmenin ve sistemin içerisinde olmanın da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, sporcular ve antrenörlerle tek tek sohbet ederek hedeflerini dinledi. "Bizler kocaman bir ailenin üyesiyiz" diyen Başkan Çavuşoğlu, "Bu anlamda bizler, gücümüzün ve şartlarımızın zorladığı yere kadar hep beraber güzel şeyleri başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Çavuşoğlu ve sporcular hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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