Denizlili sporcular, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda madalyalarla döndü - Son Dakika
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Denizlili sporcular, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda madalyalarla döndü

05.09.2022 12:06
Denizlili sporcular, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda madalyalarla döndü

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Edirne'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alarak başarılarına bir başarı daha ekledi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Edirne'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alarak başarılarına bir başarı daha ekledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği Açık Su Yüzme Şampiyonası hafta sonu Edirne'de yapıldı. Müsabakalara 8 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları başarılarıyla bir kez daha Denizlilileri gururlandırdı. Müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları İbrahim Burhan 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu, Tuna Pılat 3000 metre serbest 13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu ve Berkin Karagöz 3000 metre serbest 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcuları Emine Doğa Aktaş 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi, Berkay Çağdaş ise 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

"Bizleri bir kez daha gururlandırdınız"

Edirne'de gerçekleşen müsabakalarda bir kez daha önemli başarılar elde eden sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularımız 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya alarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederim " dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Edirne, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili sporcular, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda madalyalarla döndü - Son Dakika

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