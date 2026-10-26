Denizli'de 4. Kamu Spor Oyunları 575 sporcunun katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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Denizli'de 4. Kamu Spor Oyunları 575 sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Denizli\'de 4. Kamu Spor Oyunları 575 sporcunun katılımıyla tamamlandı
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Denizli'de dört branşta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, 81 takım ve 575 sporcunun katılımıyla final karşılaşmalarının ardından ödül töreniyle sona erdi. Branşlarında ilk ikiye giren takımlar, 5-11 Kasım 2026'da yapılacak Bölge Şampiyonalarında Denizli'yi temsil edecek.

'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla Denizli'de dört branşta düzenlenen Kamu Spor Oyunlarında finallerin ardından ödüller sahibini buldu. Branşlarında ilk ikiye giren takımlar, Bölge Şampiyonalarında Denizli'yi temsil edecek.

Kamu çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve spor kültürünü pekiştirmek amacıyla bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları Denizli organizasyonu tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde voleybol, 3x3 basketbol, masa tenisi ve futsal branşlarında düzenlenen organizasyon, hafta sonu oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Kınıklı KYK Spor Salonu'nda gerçekleşen voleybol final maçı ve ardından düzenlenen toplu ödül töreniyle, haftalardır süren tatlı rekabet unutulmaz bir finalle taçlandı.

Yarışmalara 81 takım, 575 sporcu katıldı

Kamu Spor Oyunları, kamu çalışanlarının yoğun ilgisine sahne oldu. Toplam 81 takımın ve 575 kamu personelinin şampiyonluk için ter döktüğü turnuvada, sporcular hem kurumlarını temsil etti, hem de sahadaki mücadeleleriyle takdir topladı. Pazar günü saat 16.00'da oynanan voleybol finalinde Denizli Valiliği ile Denizli Gençlik Spor takımları karşı karşıya geldi. İlk iki set sonunda eşitliğin ardından karar setine geçildi. 18-16 sette üstünlüğü yakalayan Denizli Gençlik Spor takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Dereceye girenler Denizli'yi temsil edecek

Kadınlar Masa Tenisi kategorisinde İşçi Bulma Kurumu birinci, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ikinci, Merkezefendi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü olurken, erkekler kategorisinde ise birinci Merkezefendi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ikinci Denizli Büyükşehir Belediyesi, üçüncü ise Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

3x3 Basketbol Erkeklerde Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Denizli Adliyesi ikinci, İl Emniyet Müdürlüğü üçüncü oldu. Erkekler Futsal kategorisinde birinci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ikinci Tavas Kaymakamlığı, üçüncü Serinhisar Kaymakamlığı oldu.

Voleybol Kadınlarda Merkezefendi Belediyesi birinci, İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Okulu ikinci, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü üçüncü olurken, Voleybol Erkeklerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Denizli Valiliği ikinci, Denizli Müftülüğü üçüncü olarak tamamladı.

Branşlarında ilk iki dereceyi elde eden takımlar, 05-11 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Bölge Şampiyonalarında Denizli'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA
DenizliGüncelKamuSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 4. Kamu Spor Oyunları 575 sporcunun katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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