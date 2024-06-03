Denizli'de Buldan İlçe Stadı'nda çöp bırakan seyircilere tepki - Son Dakika
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Denizli'de Buldan İlçe Stadı'nda çöp bırakan seyircilere tepki

Denizli\'de Buldan İlçe Stadı\'nda çöp bırakan seyircilere tepki

Denizli'de suni çim kaplanıp yeniden düzenlenen Buldan İlçe Stadı'nda sorumsuz seyirciler tarafından bırakılan çöpler tepki topladı. Çevre sakinleri, bu durumun milli servete yazık olduğunu ve güzel şeyleri hak etmeyen bir davranış olduğunu belirtti.

03.06.2024 09:29
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de suni çim kaplanıp yeniden düzenlenen Buldan İlçe Stadı'nda sorumsuz seyirciler tarafından bırakılan çöpler tepki topladı.

Geçtiğimiz sezon içinde bakıma alınıp, büyük paralarla zemini suni çimle kaplanan, yeşil suni çim etrafına koşu ve yürüyüş yapmak isteyenler için tartan pist yapılan, tribünlerdeki koltukların tamamen yenilendiği ve saha kenarındaki tel çitlerin yeniden yapıldığı Buldan İlçe Stadındaki görüntüler vatandaşları üzüyor.

Milli servete yazık olduğunu dile getiren çevre sakinlerinden Ali Dilek, "Boş içki şişeleri, yenen çekirdeklerin kabukları, boş sigara kutuları ve sigara izmaritlerini o güzelim sahanın içine atmak hangi insanlığa sığıyor acaba. Ayıp denen bir şey vardır ama sanırım bu artık ayıbın da ötesi. Biz Buldanlılar olarak güzel şeyleri hak etmiyor muyuz diye insan sormadan edemiyor. Elbette birkaç kendini bilmezin çirkin davranışı tüm topluma mal edilemez. Ancak bunu yapanları da uyarmaz, deşifre etmezsek ayni suçu işlemiş olmuyor muyuz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Buldan İlçe Stadı'nda çöp bırakan seyircilere tepki - Son Dakika

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