Denizli'de Cumhuriyet Voleybol Haftası Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Cumhuriyet Voleybol Haftası Başladı

Denizli\'de Cumhuriyet Voleybol Haftası Başladı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Haftası, renkli görüntülerle başladı. Turnuvanın açılışına yerel yetkililer katıldı ve müsabakalar dostluk ruhu içinde gerçekleştirildi.

10.10.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Haftası renkli görüntülerle başladı.

7-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Turnuvası Çameli Kapalı Spor Salonunda oynanan ilk maçın heyecanıyla başladı. Turnuvanın açılışına Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz ile Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı katıldı.

Açılış töreninin ardından başlayan müsabakalar, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde gerçekleşti. Çamelili sporcuların gösterdiği performans büyük takdir topladı. Turnuvanın finali 28 Ekim tarihinde yapılacak ve dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Cumhuriyet Voleybol Haftası Başladı - Son Dakika

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