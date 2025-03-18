Denizli'de Levend Sarıoğlu Antrenör Kursu Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Levend Sarıoğlu Antrenör Kursu Başladı

Denizli\'de Levend Sarıoğlu Antrenör Kursu Başladı

17-21 Mart tarihlerinde düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Kursu, açılış töreniyle başladı.

18.03.2025 16:20
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TFF ve TÜFAD Denizli Şubesi işbirliğiyle 17- 21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Levend Sarıoğlu UEFA C Lisans Antrenör Kursu, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Futbolculuk kariyeriyle iz bırakan ve geçtiğimiz dönemlerde Futbol Denizli İl Temsilcisi olarak görev yapan merhum Levend Sarıoğlu'nun adını taşıyan UEFA C Antrenör Kursu düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kınıklı Futbol Sahasında gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkan Vekili Muhammet Karataş, TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, merhum Levend Sarıoğlu'nun kız kardeşi Arzu Sarıoğlu ile ailesi, antrenörler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Törenin açılışında kursiyerlere seslenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda tesisleşmenin önemini vurgulayarak, iyi eğitimcilerin ve disiplinli çalışmanın başarıya ulaşmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Sporda şiddet ve tartışma ortamlarının üzüntü verici olduğunu belirten İlman, antrenör adaylarına; doğruluk, dürüstlük ve centilmenlik gibi ilkelerin meslek hayatları için büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, Denizli futboluna damga vurmuş spor adamı merhum Levend Sarıoğlu'nu bir kez daha rahmetle yad ettiklerini sözlerine ekleyen İlman, tüm kursiyerlere başarılar diledi.

Denizli ASKF Başkan Vekili Muhammet Karataş ve TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda, UEFA C Antrenör Kursu'nun futbolun gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade ettiler. Karataş, futbolun her geçen gün daha profesyonel hale geldiğini ve bu tür eğitimlerin, kaliteli antrenörlerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Fil ise, kursun katılımcılara, sadece teknik ve teorik bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda da futbol kültürünü ve centilmenlik anlayışını aşılayacağına inandıklarını ifade etti.

Törenin sonunda İlman, Merhum Levend Sarıoğlu anısına programa katılan kız kardeşi Arzu Sarıoğlu ve ailesine plaket takdim etti. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, 21 Mart, Gençlik, denizli, Kültür, Eğitim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Levend Sarıoğlu Antrenör Kursu Başladı - Son Dakika

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