Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Turnuvası Başladı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası, 663 sporcunun katılımıyla Denizli'de başladı. Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, 6 Ağustos'a kadar sürecek. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, turnuvada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

30.07.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Satrançta Türkiye Kupası, 663 sporcunun katılımıyla Denizli'de devam ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 59 ilden sporcunun katılımıyla Pamukkale Satranç Salonu'da gerçekleşen organizasyonun 6 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Toplam 11 turdan oluşacak mücadeleler öncesi açıklamada bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan bu güzel ilimizde Türkiye Kupası'nı düzenliyoruz. Heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne olacak turnuvada hamle yapacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Pamukkale, Denizli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:45 CHP’li vekilin “Mavi Vatan masalı“ sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki CHP'li vekilin "Mavi Vatan masalı" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 19:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement