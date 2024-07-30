Denizli'de Türkiye Kupası Satranç Turnuvası Başladı

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Satrançta Türkiye Kupası, 663 sporcunun katılımıyla Denizli'de devam ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 59 ilden sporcunun katılımıyla Pamukkale Satranç Salonu'da gerçekleşen organizasyonun 6 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Toplam 11 turdan oluşacak mücadeleler öncesi açıklamada bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, "Tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan bu güzel ilimizde Türkiye Kupası'nı düzenliyoruz. Heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne olacak turnuvada hamle yapacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.