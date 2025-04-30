Denizli\'de U-16 Basketbol Türkiye Şampiyonası Fikstürü Açıklandı

Denizli'de gerçekleşecek U-16 Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası fikstürü belli oldu. Türkiye'nin en köklü kulüpleri arasında yer alan 16 takımın katılacağı organizasyon için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 Sezonu yurt içi faaliyetleri kapsamında düzenlediği U16 Türkiye Şampiyonalarına kısa bir süre kaldı. U-16 Erkekler Türkiye Şampiyonası 05-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Alt Yapı Faaliyetleri organizasyonunda, Basketbol Denizli İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Şampiyonada maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ve Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. Müsabakaların teknik toplantısı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek.

Denizli'ye prestij katacak dev organizasyon

Türkiye'nin en köklü altyapı takımlarının boy göstereceği organizasyon, genç basketbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuları ve basketbolseverleri buluşturacak bu şölen, Denizli'nin son yıllarda ev sahipliği yaptığı en prestijli organizasyon olma özelliği taşıyor. Basketbolun gelecekteki yıldızlarını izlemek isteyen tüm sporseverler müsabakaları tribünden ücretsiz takip edebilecek. - DENİZLİ