Denizli'deki şampiyonada Sivaslı atlet İkra Arslan 80 metrede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Denizli'deki şampiyonada Sivaslı atlet İkra Arslan 80 metrede Türkiye şampiyonu oldu

Denizli\'deki şampiyonada Sivaslı atlet İkra Arslan 80 metrede Türkiye şampiyonu oldu
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Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği'nde Sivas'ı temsil eden 2012 doğumlu İkra Arslan, Denizli'de 80 metre branşında rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, Sivas atletizminin gururu olurken Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan da kendisini ve antrenörünü tebrik etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliği yarışmalarında Sivas'ı temsil eden 2012 doğumlu İkra Arslan, 80 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Birinciliği yarışmalarında Sivaslı sporcu İkra Arslan büyük bir başarıya imza attı. Denizli'de gerçekleştirilen şampiyonada piste çıkan 2012 doğumlu İkra Arslan, 80 metre branşında rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı performansıyla yarışmayı zirvede tamamlayan genç sporcu, altın madalyayı alarak Sivas'ın gururu oldu.

Şampiyonada elde edilen Türkiye birinciliği, Sivas atletizmi adına önemli bir başarı olarak değerlendirilirken, genç sporcunun performansı da takdir topladı.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise, elde edilen başarıdan dolayı İkra Arslan ve antrenörünü tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'deki şampiyonada Sivaslı atlet İkra Arslan 80 metrede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'deki şampiyonada Sivaslı atlet İkra Arslan 80 metrede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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