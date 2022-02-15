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Denizli'den 7 okul takımı Türkiye şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Denizli'den 7 okul takımı Türkiye şampiyonasına katılacak

15.02.2022 16:40
Denizli'den 7 okul takımı Türkiye şampiyonasına katılacak

Okul Sporları Türkiye Bölge Dart Şampiyonası hafta sonu Uşak, Adana ve Kocaeli'de düzenlendi.

Okul Sporları Türkiye Bölge Dart Şampiyonası hafta sonu Uşak, Adana ve Kocaeli'de düzenlendi. Denizli'yi temsil eden 8 okul takımı şampiyonada ter döktü. Müsabakalar sonunda Denizlili 7 okul takımı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanarak Dart'ta farkını hissettirdi.

Okul Sporları bünyesinde düzenlenen Türkiye Dart Şampiyonasının bölgesel müsabakaları tamamlandı. Hafta sonu Uşak, Adana ve Kocaeli illerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular madalya ve kupa için mücadele etti. Yıldız Kız-Erkek, Genç Kız-Erkek kategorilerinde 4 ortaokul ve 4 lise olarak toplamda 8 okul takımı Denizli'yi temsil etti.

Denizli tüm kategorilerde kürsüde

Bölge Dart Şampiyonasına damga vuran Denizlili sporcular farklı şehirlerde kürsüde yer aldı. 7 Okul Takımı derece alarak 19- 22 Mart Konya'da düzenlenecek olan Okul Sporları Dart Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - DENİZLİ

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Denizli, Türkiye, Kocaeli, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'den 7 okul takımı Türkiye şampiyonasına katılacak - Son Dakika Spor


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