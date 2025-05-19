Denizli\'den Gurur Dolu Klip

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 19 Mayıs Atatürl'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Denizli'yi uluslararası başarılarıyla gururlandıran sporcuların yer aldığı bir klip yayınlandı.

"Senin Farkın Var" adlı klipte 2024 ve 2025 yıllarında Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen Avrupa, Dünya, Olimpiyat ve Balkan Şampiyonaları gibi yarışmalarda madalya kazanan sporcular yer aldı. Aralarında Goalball Olimpiyat Şampiyonu Denizlili sporcular Şeydanur Kaplan, Berfin Altan, Yüzmede Türk Sporunun yıldızları İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş, Ahmet Mete Boylu, Dünya ikincisi güreşçi Kaan Emirhan Asar, Satrançta Efe Aynaoğlu, Ali Tütüncü, Bisiklette Buse Ertekin, Halterde Ali Osman Çınlar gibi Milli Takım sporcularının çekimleri yapıldı.

Profesyonel ve yapay zeka destekli seslendirme ile hazırlanan klip, iki günde 100 bin izlenmeyi aşarak yankı uyandırdı. - DENİZLİ