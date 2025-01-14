Denizli'den Para Taekwondo Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli'den Para Taekwondo Başarısı

Denizli\'den Para Taekwondo Başarısı

Denizli, Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası'nda 4 sporcuyla milli takıma katıldı.

14.01.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Para Taekwondo Şampiyonasında 2025 yılının Denizli'ye ilk altın madalyasını getiren Fatih Gültekin ile birlikte Denizlili 4 sporcu milli takıma adını yazdırdı.

Türkiye Parataekwondo Şampiyonası 13 Ocak 2025 tarihinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Denizli'yi yarışmalarda 6 sporcu temsil etti. Yarışmalarda K41 kategorisinde tatamiye çıkan Fattih Gültekin rakiplerine bir bir üstünlük kurarak Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer sporcularımızdan Ebubekir Temel, K44 kategorisi finalinde Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Bozteke ile karşı karşıya geldi ve Türkiye İkincisi olarak yarışmayı tamamladı. Nuriye Gürel ve Serpil Salık K44 kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Mehmet Keskin ise zorlu rakipler arasından ilk 8 içinde yer almayı başardı.

Şubat ayında 4 sporcu milli takım forması giyecek

Para Taekwondo da ilk üç derece yapan Denizlili 4 sporcu, Şubat ayında yapılacak olan Turkish Open Turnuvasında Milli Takımda yarışacak. Parla Spor Kulübü adına yarışan sporcuların Antrenörleri Alper Karbuz ve Ayşe Deniz Karbuz, Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyerek sporcuların başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Denizlili taekwondocuların Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonasındaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Fatih Gültekin, Yerel Haberler, Etkinlikler, Milli Takım, Türkiye, denizli, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'den Para Taekwondo Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:27 Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul’da 63 işletme kapatıldı Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı
06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'den Para Taekwondo Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.