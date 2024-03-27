Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün 50 takım ve 970 gencin katılımıyla düzenlediği "Mahallemde Maç Var" turnuvasının grup maçları tamamlandı. Rekabetin yüksek olduğu turnuvada 132 müsabaka yapıldı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli'de mahallelerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak, gençlerin eğitimlerinden arta kalan zamanlarını sağlıklı, kaliteli ve sosyal bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla 50 takımdan 970 gencin katıldığı "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının grup maçları tamamlandı. 2023 yılının Ekim ayında mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destekleriyle başlayan turnuvada 8 grupta 132 müsabaka yapıldı. Oynanan maçların sonrasında gruplarını ilk 2 sırada bitiren 16 mahalle takımı Şemikler, Sümer, Alparslan, Cumhuriyet, 1200 Evler, Aktepe, Çakmak, Barbaros- Göveçlik, Merkezefendi, Fatih, Yenişehir, Yenişafak-Kayalar, Akhan, Akköy, Tekkeköy-Gökpınar, Goncalı-Karakova takımları üst tura çıkmaya hak kazandı.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada grup maçlarını tamamlanmasının ardından Denizli Polisevinde, yapılacak olan kura çekimiyle son 16 grubunun eşleşmeleri belirlenecek. Ele maçlarının kuraları, 16 mahalle muhtarları ve antrenörlerinin katımıyla çekilecek. Oynanacak eleme maçlarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mahallemde Maç Var' turnuvasının grup maçları tamamlandı - Son Dakika
Obeziteden kurtulmak için başladığı kick boksta ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazanan Muhammed Enes Yanmaz, bu başarılarını büyükler kategorisinde de sürdürüp yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Muhammed Enes Yanmaz, küçük yaşlarda fazla kilosu ve hiperaktif yapısından dolayı ailesinin desteğiyle spora başladı.
Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Basketbol Grup Maçları, Taha Akgül Spor Salonu ve 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 10 ilden 20 takım ve 240 sporcu katılım sağlıyor. Sivas Selçuk Ortaokulu kız ve erkek takımları Sivas'ı temsil ediyor. Grup müsabakalarında başarılı olan 3'er okul yarı finallere yükselecek. Heyecan dolu maçlar 29 Mart Cuma günü sona erecek.
Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek, Galler maçında son penaltı atışını gole çevirerek Polonya'nın EURO 2024'e gitme hakkını elde etmesini sağladı. Başakşehir kulübü de Piatek'i tebrik etti.
THY Euroleague'de 32. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket arasındaki mücadele, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda gerçekleşecek. Hafta boyunca birçok önemli maçın yer alacağı Euroleague'de, Türk takımları A. Efes ve Fenerbahçe de mücadele edecek.
Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup müsabakasında Bilecikli sporcu Berkay Yıldız 55 kilogramda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Berkay Yıldız ve antrenör Mustafa Akpınar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup olduğu hazırlık maçı sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların kendisini fark etmesiyle hızlı bir şekilde olay yerinden ayrılmaya çalışan Büyükekşi'ye bazı taraftarlar "İstifa", "Büyükekşi defol git" diye bağırırken, bir kişinin "Sattınız ülkeyi, sattınız" dediği duyuldu.
Türkiye Binicilik Federasyonu'nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık yerleşkesi İstanbul Park Orman'da gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da performansa dayalı çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 65 at ve sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'deki 165 spor kulübüne 10 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Yardım programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sporcular, çeşitli branşlarda gösteri sundu. Vali Yunus Sezer, sporculara destek sözü vererek Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapma hedefini dile getirdi. Programın sonunda sembolik çek amatör spor kulüplerine takdim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?