Denizli haberleri: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımına güveniyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Yukatel Merkezefendi Beldiyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımının gelişmeye açık olduğunu ve ligin kalıcı takımlarından birisi olma hedefine ulaşacaklarını inandığını söyledi.

Sezonun ilk maçında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 79-70 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, hazırlıklarına Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda devam ediyor.

Ligin ikinci haftasında 9 Ekim Pazar günü Darüşşafaka'ya konuk olacak Denizli ekibinde başantrenör Zafer Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçını basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Kendilerini zorlu bir sezonun beklediğini vurgulayan Aktaş, "Hemen hemen herkesin herkesi yüksek performanslar göstererek yenebileceği bir lig." dedi.

Aliağa Petkim maçında oyuncularının özellikle ikinci yarıda savunmada gösterdiği efordan memnun olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz gelişmeye ihtiyacı olan bir takımız. Her hafta üzerine koyarak çok çalışarak gelişerek ilerlemeliyiz. Ben bunun sinyallerini alıyorum, antrenmanda ve maçta geliştiğimizi, ileriye doğru gittiğimizi görüyoruz. Umuyorum ki Darüşşafaka maçında da savaşan, mücadele eden, son topa kadar uğraşan bir Yukatel Merkezefendi Basketbol Takımı izlettireceğiz."

"İnanıyorum başaracağız"

Tüm rakipleri yenmek için sahada olacaklarını belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp yönetimiyle ortaya koyduğumuz hedef, Yukatel Merkezefendi Basketbol Takımı'nın ligde devamını sağlayabilmek, yıllar boyunca Süper Lig'de mücadele edebileceği, sürdürülebilir bir ortam yaratabilmek. Ben inanıyorum ki bunu da başaracağız"