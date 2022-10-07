Denizli haberleri: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımına güveniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli haberleri: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımına güveniyor

07.10.2022 11:04

Denizli spor haberi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Yukatel Merkezefendi Beldiyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımının gelişmeye açık olduğunu ve ligin kalıcı takımlarından birisi olma hedefine ulaşacaklarını inandığını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Yukatel Merkezefendi Beldiyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, takımının gelişmeye açık olduğunu ve ligin kalıcı takımlarından birisi olma hedefine ulaşacaklarını inandığını söyledi.

Sezonun ilk maçında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 79-70 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, hazırlıklarına Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda devam ediyor.

Ligin ikinci haftasında 9 Ekim Pazar günü Darüşşafaka'ya konuk olacak Denizli ekibinde başantrenör Zafer Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçını basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Kendilerini zorlu bir sezonun beklediğini vurgulayan Aktaş, "Hemen hemen herkesin herkesi yüksek performanslar göstererek yenebileceği bir lig." dedi.

Aliağa Petkim maçında oyuncularının özellikle ikinci yarıda savunmada gösterdiği efordan memnun olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz gelişmeye ihtiyacı olan bir takımız. Her hafta üzerine koyarak çok çalışarak gelişerek ilerlemeliyiz. Ben bunun sinyallerini alıyorum, antrenmanda ve maçta geliştiğimizi, ileriye doğru gittiğimizi görüyoruz. Umuyorum ki Darüşşafaka maçında da savaşan, mücadele eden, son topa kadar uğraşan bir Yukatel Merkezefendi Basketbol Takımı izlettireceğiz."

"İnanıyorum başaracağız"

Tüm rakipleri yenmek için sahada olacaklarını belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp yönetimiyle ortaya koyduğumuz hedef, Yukatel Merkezefendi Basketbol Takımı'nın ligde devamını sağlayabilmek, yıllar boyunca Süper Lig'de mücadele edebileceği, sürdürülebilir bir ortam yaratabilmek. Ben inanıyorum ki bunu da başaracağız"

YORUMLAR
500
Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı Akan trafikte yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına dehşeti yaşattı Denizli yerel haberleri: Merkezefendi Offroad Şampiyonası'na Hazır Denizli yerel haberleri: Merkezefendi Offroad Şampiyonası'na Hazır
Kaynak: AA

Merkezefendi, Zafer Aktaş, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli haberleri: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımına güveniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hamlesini eleştirdi: Ortaya attığı bu tez, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:05 Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 13:08:46. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli haberleri: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımına güveniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement