Denizli İdman Yurdu\'nda Ayrılık

Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959 yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

2026-2027 Futbol sezonunda TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959 Denizli Haluk Ulusoy Tesislerinde 17 Temmuz 2026 tarihinden bu yana çalışmalarını sürdürürken Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden kendi isteği doğrultusunda fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

2025-2026 sezonunda da takımda yer alarak takımın başarılana katkı sağlayan Teknik Sorumlu Gözlükaya'nın kadro yapılanması, kulübün idari faaliyetlerinde yaşanan çeşitli sıkıntılar gibi sebeplerle takımdan ayrıldığı tahmin edilirken kırmızı siyahlı takımın teknik heyet nezaretinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.