Denizli İdman Yurdu'nda Üye Krizi! - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu'nda Üye Krizi!

Denizli İdman Yurdu\'nda Üye Krizi!
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Denizli İdman Yurdu'nda usulsüz üye alımı iddiaları gündemde, başkan hukuki süreç başlattı.

Yeni sezonda TFF Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959'da alacaklı krizinin ardından kulübe usulsüz şekilde üye alındığı iddiaları gündeme boma gibi düştü. Kurucu Başkan ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel, usulsüz şekilde alındığı belirlenen üyeler için hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Denizli'yi profesyonel liglerde temsil eden tek takım olan Denizli İdman Yurdu 1959'da 2026-2027 futbol sezonu hazırlıkları Haluk Ulusoy Tesislerinde devam ederken; kırmızı siyahlı takımda yaşanan borçların ödenmemesi, alacaklıların kapıya dayanması ve bu nedenle transfer yasağı gelme tehlikesinin ardından Kulübün Kurucu Başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi olan İbrahim Gürel'den gündemi sarsan açıklamalar geldi.

Kurucu Başkan İbrahim Gürel, geride kalan sezonda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, bu süreçte takımın sahipsiz kalmaması için belirli bir süreliğine o tarihlerde yönetim kurulu üyesi olan ve halen de başkan olan Mustafa Gölcü'ye devrettiğini belirterek; "Geçen sezonun ortasında sağlık sorunlarım nedeniyle çok zorlu günler geçirdim. Bu süreçte kulüp sahipsiz kalmasın diye Mustafa Gölcü'ye vekaleti bıraktım" dedi.

Kalp krizi sonrası kulübe döndüğünde şok gelişmeler yaşadığını söyleyen Başkan Gürel, "Emaneti bıraktık ancak emanete ihanet edildiğini gördük. Bizim örf adet ve geleneklerimizde emanete ihanet edilmez. Bazı hatalı, uygulamaların dışında kulübe 50 civarı usulsüz üyenin kaydedildiğini gördüm. Bunun üzerine Denetleme Kurulu tarafından gerekli yasal işlem başlatıldı. Şahsen de kulüp başkanı hakkında dava açma hakkı mı saklı tutuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdman Yurdu'nda Üye Krizi! - Son Dakika

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