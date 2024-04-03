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Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Tavas Birlikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Tavas Birlikspor maçına hazırlanıyor

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Tavas Birlikspor maçına hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig Yükselme Grubu'nda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 3. haftada karşılaşacağı Tavas Birlikspor maçının hazırlıklarını 3'te 3 hedefiyle sürdürüyor.

03.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:40
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Bölgesel Amatör Lig Yükselme Grubu'nda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 3. haftada karşılaşacağı Tavas Birlikspor maçının hazırlıklarını 3'te 3 hedefiyle sürdürüyor.

Denizli Bölgesel Amatör Lig Yükselme Grubu 3. haftasında Tavas Birlikspor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu Gürellerpor, mücadelenin hazırlıklarını Şirinköy Stadyumu'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak idaresinde 3 puan parolası ile sürdürüyor.

BAL'a yükselme grubu maçlarını değerlendiren Gökhan Kaynak, maçlara iyi başladıklarını belirterek, "İyi başlamak önemliydi. Biz de iyi başladık. İlk maçta rakibimiz Acıpayam Belediyespor'du. Maç 75. dakikaya kadar 1-1 devam ediyordu. Daha sonra ikinci golü bulduk ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Bir sonraki hafta Dokuzkavaklarspor ile karşılaştık. Yine iyi bir maç oldu. Maçın bitimine 2 dakika kala bulduğumuz gol ile 2-1 kazandık. Kazanmasını bildik. Bu bizim için önemliydi. Kazanarak geldik" dedi.

"Tek maçlar her zaman zordur"

"Kazanarak bu haftaki maçımıza çıkacağız" diyen Kaynak, "Play-off'lardayız, tek maç yenilmemen gerekiyor. Bu arada rakiplerimiz de kazanıyor. Tek maçlar her zaman zordur. Bazen strateji yaparsınız. Bazen maçın durumuna göre oynarsınız. Ama bazen de kendi oyununuzu oynarsınız. Biz şu ana kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki rakiplerimize de gereken saygıyı gösteriyoruz. Süreç bizim açımızdan şu anda iyi devam ediyor. Bu hafta rakibimiz Tavas Birlikspor önemli olan bu maçtan da 3 puanla ayrılmak. Bunu da yapabilecek inşallah gücümüz, becerimiz, oyun felsefemiz var. Cumartesi günü oradan da 3 puanla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Tavas Birlikspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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