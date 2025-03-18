Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Torbalıspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Torbalıspor Maçına Hazırlanıyor

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Torbalıspor Maçına Hazırlanıyor

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta lider Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 24. haftada kritik Torbalıspor maçı için hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, takımının şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını ve başarılarını ekip ruhuyla elde ettiklerini vurguladı.

18.03.2025 10:10  Güncelleme: 10:12
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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta 24. Haftanın kritik maçında lider Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ve takipçisi Torbalıspor ile karşılaşacak.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta 23. Hafta itibariyle; 17 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 54 puanla liderliğini sürdüren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor 24. Haftada oynayacağı kritik Torbalıspor maçı hazırlıklarına yaptığı çalışmalarla başladı. Müsabaka ev sahibi takımdan gelen istek üzerine Cumartesi günü saat 15.00'de Tire Atatürk stadında oynanacak.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Denizli idmanyurdu Gürellerspor Kulüp Başkanı İbrahim Gürel takımına güvendiğini belirterek Tire'den en iyi sonuçla döneceklerine inandıklarını söyledi. Gürel, sezona şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek; "BAL 7. grupta şampiyonluk hedefleyen bir takımımız var. Grup lideriyiz ve bu başarı tamamen bir ekip, bir takım olmaktan kaynaklandı. Oynadığımız 23 karşılaşma da aldığımız her galibiyet, her puan çalışma ve alın terinin ürünüdür. Lig'e 52 idman yaparak başlayan, Lig'in başından bu yana hafta da 4 idman bir maç oynayarak bugünlere gelen takımımız en az 10 maçta hakem hatalarını da geçerek bugünlere geldi" dedi.

"Çeşme maçının hakemi rakibin yatarak zaman geçirmesine izin verdi"

Ligin 23. Haftasında oynanan Çeşme Belediyespor maçında hakem hatalarına dikkat çeken Başkan Gürel, "Son oynadığımız Çeşmespor maçında elbette sportif başarılarımıza bir yenisini daha eklemek amacıyla çıktık. Takımımız gününde değildi, fırsatları değerlendiremedik, savunma zaafımız oldu, bunların hepsi bir yana; karşılaşmanın hakemi İbrahim Baran Aksongür maçın önüne geçti. Rakip takımın 2-3 dakikada bir oyuncunun yatması, oyunun duraklamasına, takımımızın hızının kesilmesine ve istediği oyunu oynayamamasına sebep oldu. İddia ediyoruz, 9 uzatma dakikası da dahil maçın oynanma ve topun oyunda kalma süresi 20 dakikadır" diye konuştu.

"Kimseden çekindiğimiz yok bu nedenle değişikliğe evet dedik"

Torbalıspor maçının gün ve saatinin değişmesine ilişkin olarak da konuşan Başkan Gürel, açıklamasının son bölümünde şunları söyledi:

"Hafta sonunda ligin gidişatını belirleyecek maçı Tire'de Torbalıspor ile oynayacağız. Rakibin maç gün ve saatini değiştirme önerisine olumlu yanıt verdik. Çünkü bizim kimseden çekindiğimiz yok iyi takımız ve başarımız ortada. Torbalıspor ile oynayacağımız maçın hazırlıkları devam ediyor. İzmirspor ile oynadığımız maçta haksız yere kırmızı kart gören Teknik Direktörümüz Gökhan Kaynak ile ilgili olarak TFF Tahkim Kurulu'na gerekli itiraz yapıldı, sonucu bekliyoruz. Bu arada zorluk derecesi yüksek olan Torbalıspor maçı ile ilgili TFF MHK'ne gerekli başvuru yapıldı. Deneyimli ve maçın önüne geçmeyecek üst klasman hakemi ataması yapılması istendi. Talebimiz nettir. Hak eden kazansın, hakem hatası istemiyoruz, hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Cumartesi günü kazanıp, şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakacağız düşüncesindeyiz. Bunu yapacak bilgi, birikim ve hırs takımımız da var" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Torbalıspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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