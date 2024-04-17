Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ve Buldan Belediyespor BAL yükselme mücadelesinde karşı karşıya gelecek

Denizli Bölgesel Amatör Lig (BAL) Yükselme Grubu 4. haftasında averaj ile lider olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ile aynı puana sahip Buldan Belediyespor, Akkonak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın kazananı BAL'a yükselme adını büyük avantaj yakalayacak.
Denizli BAL Yükselme Grubu'nda 9 puanı bulunan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ile Buldan Belediyespor, 20 Nisan Cumartesi günü saat 17.30'da Akkonak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakaya Şirinköy Stadyumu'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde hazırlanan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'da maçı kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Denizlili futbolseverlerin büyük ilgi göstereceği müsabakayı değerlendiren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak öncelikle maç planlamasında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Tam maç ritmini, maç motivasyonunu yakalamışken araya bir taraftan seçimler arkasından bir hafta oynayıp tekrar bayram tatili girince bizim için tam böyle ritmi yakaladık derken yine araya tatil girdi. Grup aşamasında da çekilen iki takımın fikstür de olması zaman zaman bizi tam ritmi yakalamışken motivasyonu artıracağımız zaman tam tersi oldu. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da oynadığı 3 maçı da kazanmış, 9 puanla play-off grubunun zirvesinde olan iki takım. İyi bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. İyi hazırlandık. Ligin başından beri çocuklara söylediğim hep aynı şeyler. Bizim için rakip fark etmiyor. Bugün grup aşamasında oynadığımız takım grup sonuncusu da olsa grup birincisi de olsa sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Buna da devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
"Sonuç ne olursa olsun sahada kazanan fair-play olsun"
Maçın zorluk seviyesinin yüksek olduğunu belirten Teknik Sorumlu Kaynak, "Ona göre hazırlanıyoruz. Hem oyuncularımız hem bizler. Dersimize iyi çalışıyoruz. İyi çalışmak zorundayız. Dolayısı ile hafta sonu inşallah hem iyi oyun hem güzel bir futbolla kazanan taraf olmak istiyoruz. Ama saha içinde de kazananın fair-play olmasını diliyorum. Maça gelen seyircilere iyi bir oyunla her iki tarafında iyi bir mücadele ile iyi bir maç izleteceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizli İdmanyurdu Gürellerspor ve Buldan Belediyespor BAL yükselme mücadelesinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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