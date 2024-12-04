Denizli İdmanyurdu, Ortaca Belediyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu, Ortaca Belediyespor Maçına Hazırlanıyor

Denizli İdmanyurdu, Ortaca Belediyespor Maçına Hazırlanıyor

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta ikinci sırada bulunan Denizli İdmanyurdu, liderlik hedefiyle Ortaca Belediyespor ile oynayacağı maça sıkı hazırlıklar yapıyor. Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, takımın son haftalarda devam eden galibiyet serisine dikkat çekerek her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

04.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 12. haftasında deplasmanda Ortaca Belediyespor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu, bu maçın hazırlıklarını 3 puan parolası ile sürdürüyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden ve 11. hafta itibarıyla 23 puan ve averajla Lider İzmirspor'un ardından ikinci sırada bulunan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'da moraller yerinde. Ortaca Belediyespor maçı hazırlıklarını Başkarcı Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdüren kırmızı-siyahlılarda tek düşünce galibiyet.

Ligi ve Ortaca Belediyespor maçını değerlendiren Gökhan Kaynak, geride kalan haftada Saraköyspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarına dikkat çekerek, "Kazanmak güzel. Bu işin güzel tarafı kazanınca her şey iyi oluyor. Antrenmanlar olsun insanın sosyal yaşamı olsun. Bizim açımızdan her şey hafta sonu oynayacağın bir 90 dakikaya bakıyor. İnsanların hobi zamanı bizim iş zamanımız. Herkes cumartesi, pazar günü eğlenirken bizler ise tam tersi son derece ciddi bir işe hazırlanıyoruz. Hafta onu oynadığımız Sarayköyspor karşısında 4-0 galip gelmek güzeldi. Haftayı 3 puan ve galibiyet ile bitirmek güzeldi. Çünkü bir hedefimiz var. O da ilk yarıyı 32 puanla lider olarak kapatmak. Bu nedenle her maçı kazanmak zorundayız. Kazanmak için oynuyoruz. Bu anlamda da kazandık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"İnşallah Denizli'nin takımları Sarayköy ve Çivril daha iyi olurlar"

Grupta mücadele eden diğer Denizli takımlarının da her yönden iyi olmaları temennisinde bulunan Teknik Sorumlu Kaynak, "Sonuçta Sarayköy, Çivril Denizli'nin takımları. Gönül ister ki onlar da bundan sonraki haftalarda daha iyi durumlarda olsunlar. Her anlamda iyi olmalarını istiyoruz. İnşallah onlar da bundan sonraki 3-4 haftada biraz daha toparlanırlar, kırmızıdan çıkarlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Her hafta kazanmak için sahaya çıkan bir Denizli İdmanyurdu oluyor"

Ligin 12. haftasında Ortaca Belediyespor ile önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyleyen Kaynak, "Bu hafta sonu yine çim sahada oynayacağımız bir Ortaca maçı var. Hafta sonu da hava biraz yağışlı görünüyor. Saha tabi çim ama maalesef ilçelerdeki sahalar oynayan takım açısından baktığımızda bize dezavantaj gibi görünse de her şartta her zeminde her sahada o sahaya uygun oyunu tercih etmek zorundayız. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Kolay bir maç olmayacak. Her maç zor. Oyuncularıma da söylüyorum. Her maçın kendisine göre bir hikayesi oluyor, zorluğu oluyor. Ama her hafta kazanmak için sahaya çıkan bir Denizli İdmanyurdu oluyor" ifadelerini kullandı.

"5-6 haftadır devam eden bir galibiyet serimiz var"

Hedefi olan bir takım olarak her maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Gökhan Kaynak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla kazanmak için gideceğiz. İnşallah istediğimiz 3 puanı oradan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Hafta hafta bakıyoruz. Her hafta kazandığımız sürece hem moral olarak hem motivasyon olarak çünkü 5-6 haftadır devam eden bir galibiyet serimiz var. Evimizde iyi oynuyoruz. Deplasmanda da son iki maçı kazandık. Geride kalan maçlarda kazanabilecek oyunu oynadığımız ancak kaybettiğimiz maçlar oldu. Şimdi hem oyunu hem skoru yapıyoruz. Bu çok önemli, çok değerli. İnşallah bu hafta da bizim için hem oyun olarak hem skor olarak kazandığımız, 3 puan ile kapattığımız bir maç olur."

Kaynak'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor antrenmanı bitiminde Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Futbolcular tarafından üzerinde iki adet mum olan doğum günü pastası sahaya getirildi.

Bu sürpriz karsında duygulanan Kaynak, doğum günü gibi özel günlerde hatırlanmanın insanın motivasyonunu artırdığını belirterek, "52 yaşında geldim. Bu hayatı bu şekilde yaşadığım için çok mutluyum. Futbolun içinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Dileğim inşallah şampiyonluk kupasını buraya getirmek. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu, Ortaca Belediyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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