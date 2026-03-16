Denizli İdmanyurdu Play-Off Yarışında
Denizli İdmanyurdu Play-Off Yarışında

16.03.2026 12:01
Denizli İdmanyurdu, Tire 2021 FK'yı 3-0 yenerek puanını 45'e çıkardı ve Play-Off hattını takip ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk sezonunu geçiren Denizli İdmanyurdu, Play-Off yarışını bırakmıyor. Ligde üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini deplasmanda Tire 2021 FK'yı 3-0 yenerek alan Denizli ekibi puanını 45 yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, normal sezonun bitimine 5 maç kala Play-Off hattındaki Balıkesirspor'u 3 puanla tek basamak geriden takip ediyor.

Denizli İdmanyurdu ligde 25 Mart Çarşamba günü Karşıyaka'yı konuk edecek. Denizli temsilcisi kalan maçlarını Kütahyaspor (D), Balıkesirspor, Alanya 1221 FK (D) ve Eskişehir Anadolu'yla oynayıp hedefine ulaşmaya çalışacak.

Denizli İdmanyurdu'nda deplasmanda Tire 2021 FK ağlarını sarsan Murat Torun ligde 14 gole, Mustafa Arda Mutlu ise 8 gole ulaştı.

Kaynak: DHA

