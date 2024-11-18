Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, Sakarya\'yı Yenerek İddiasını Kanıtladı

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Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-31'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Ligi 3. hafta mücadelesinde Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, 37-31 kazanmayı bildi. Bu sonuçla Denizli ekibi, hem güçlü rakibini geride bıraktı hem de ligdeki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Zorlu mücadelenin ardından Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Takımımız, güçlü rakibi karşısında sergilediği üstün performans ve mücadele ruhuyla taraftarlarımızı Göztepe galibiyetinden sonra bir kez daha gururlandırdı. Elde edilen bu zafer, sadece sporcularımızın değil aynı zamanda teknik ekibimizin ve tüm kulüp görevlilerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz. Ayrıca bizlere her daim destek olan taraftarlarımıza ve Denizli halkına teşekkürlerimizi sunarız. Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak, engelleri sporla aşarak daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkürler."

Gelecek haftayı bay geçecek Denizli temsilcisi, ligin 5. haftasında Antalya deplasmanına çıkacak. - DENİZLİ