Denizli Kadın Dart Timinden Avrupa Şampiyonluğu

Hollanda'da düzenlenen Dart Avrupa Kupası Yarışmalarında Denizlili sporcular Ayşegül Karagöz ve Ceylin Ataş'tan oluşan Kadın Milli Takımı, finalde İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Wdf Europe Cup Youth 2025 Avrupa Dart Kupası yarışmaları 16-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'nın Assen şehrinde yapıldı. 26 ülkeden 160 sporcunun sahne aldığı yarışmalarda Türkiye'yi altı sporcu temsil etti. Türkiye Kadın Genç Milli Dart Takımı, Denizlili sporcular Ayşegül Karagöz (15) ve Ceylin Ataş'tan (17) oluşan kadrosuyla turnuvaya çıktı. Gösterdikleri üstün performansla finale yükselme başarısı gösteren Genç Milliler, Finalde İngiltere ile karşılaştı. Nefes kesen maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Kadın Milli Takımı Avrupa Kupası Şampiyonu oldu.

Dart Kadın Milli Takımının Avrupa Şampiyonluğu sonrası sporcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Aynı yarışmada Dart tek kadınlar kategorisinde Ayşegül Karagöz, bronz madalya elde etti. Dart Milli Takım Antrenörü Yusufcan Korucu, 9 maç yaparak namaglup bir şekilde kupaya ulaştıklarını söyleyerek kendilerine inanan ve güvenen herkese teşekkür etti.

Dart branşında Denizlili sporcuların Milli Forma ile elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını söyleyen Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, başarının tesadüf olmadığını, uzun ve disiplinli çalışmalar sonrası hakedilen bir sonuç olduğunu belirtti. - DENİZLİ