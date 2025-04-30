Denizli\'li Hayrunnisa, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Denizlili sporcu ortaokul öğrencisi Hayrunnisa Karaca, Koparma ve Silkme'de toplam 109 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları kapsamında Halter Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 28 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında Sinop'ta yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 357 sporcu şampiyonada madalya için ter döktü. Şampiyonada Denizli Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Karaca, 48 kilogramda podyuma çıkarak Denizli'yi temsil etti. Koparmada 49 kilogram, Silkme'de ise 60 kilogram olmak üzere toplamda 109 kilogram kaldıran genç sporcu, Yıldız Kızlar kategorisi 48 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç sporcunun hedefi milli forma

Bir önceki yıl düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye İkinciliği elde eden ve formunu yükselterek bu sene yapılan yarışmalarda altın madalya kazanan Hayrunnisa Karaca, Türk Sporunun yıldız adayları arasına adını yazdırdı. Türkiye Şampiyonu genç sporcu; antrenörleri, öğretmenleri ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, hedefinin Halter branşında ay yıldızlı forma ile podyuma çıkmak olduğu söyledi. - DENİZLİ