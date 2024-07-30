Denizli\'li sporcular U-13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında başarıyla döndü

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Denizli'li sporcular U-13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Ordu'da mindere çıkan Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları 25-28 Temmuz tarihleri arasında Ordu'da yapılan U-13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasından başarılı sonuçlarla döndü. 68 kg.da mindere çıkan Orhan Eymen Taşçı ile 41 kg.da yarışan Derviş Mehmet Bozkurt skletlerinde rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. 30 kg. da mindere çıkan Baturay Mert Komutoğlu Türkiye ikincisi olurken, 78 kg.da Hüseyin Çetkin ve 44 kg.da Musa Şahin bronz madalya kazandı.

Ata sporumuz güreşte Denizlili sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, genç güreşçilerin sistemli ve disiplinli çalışmalarının başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Sporcu Eğitim Merkezinde öğrenci sporcuların yatılı olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılandığını söyleyen İlman, "Diyetisyen gözetiminde beslenmeleri, dinlenmeleri, teorik dersleri, antrenmanları ve nezih bir ortamda konaklamalarını sağlıyoruz" dedi. - DENİZLİ