Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu İkincilik Madalyası Aldı - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu İkincilik Madalyası Aldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu İkincilik Madalyası Aldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Deste Küçük Boy Pehlivanı Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikincilik madalyasına sahip oldu. Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor.

08.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Deste Küçük Boy Pehlivanı Mahmut Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ikincilik madalyasına sahip oldu.

Spora ve sporcuya her zaman destek veren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılından bu yana Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Deste Küçük Boy Pehlivanı Mahmur Aksungur, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Denizli'yi ve Merkezefendi'yi final maçında temsil etti. Final maçına çıkan Aksungur, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Emeklerimizin karşılığını bir bir almaya devam ediyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Denizlimizi ve Merkezefendimizi en iyi şekilde temsil ederek derece elde eden sporcumuz Mahmut Aksungur'u tebrik ediyorum. Emeklerimizin karşılığını bir bir almaya devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ata sporumuz olan güreşlerimize büyük önem veriyoruz. Dereceye giren ve girmeyen tüm sporcularımızı tebrik ediyor, ata sporumuz güreşi Merkezefendi'mizde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu İkincilik Madalyası Aldı - Son Dakika
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