Denizli’nin bilim merkezinden TEKNOFEST’te dört Türkiye derecesi - Son Dakika
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Denizli’nin bilim merkezinden TEKNOFEST’te dört Türkiye derecesi

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Denizli’nin bilim merkezinden TEKNOFEST’te dört Türkiye derecesi
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Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST 2026’da iki Türkiye birinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü ve bir Türkiye beşinciliği elde etti.

Nalan- Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da iki Türkiye birinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü ve bir Türkiye beşinciliği elde etti. Uzaydan robotik teknolojilere, sağlıklı yaşamdan çevresel farkındalığa uzanan projelerle yarışan öğrenciler, Denizli'nin bilim ve teknoloji alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi, TEKNOFEST 2026'da elde ettiği dört Türkiye derecesiyle dikkat çekti. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yarışma ve finallerde mücadele eden merkez öğrencileri, iki kategoride Türkiye birinciliği, bir kategoride üçüncülük ve bir kategoride beşincilik kazandı.

İki takım Türkiye birincisi oldu

Diyarbakır'da düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Astronomi, Uzay Bilimleri ve Havacılık kategorisinde ilkokul seviyesinde yarışan GökYurt Çocuk Uzay Ajansı, "2. Yuva: Kızıl GökYurt" projesiyle Türkiye birinciliğine ulaştı. Özge Yiğit danışmanlığında hazırlanan proje, öğrencilerin uzay ve geleceğin yaşam alanlarına ilişkin geliştirdiği fikirleri teknoloji ve bilimsel araştırmayla bir araya getirdi. Aynı yarışmanın Sağlıklı Yaşam kategorisinde ilkokul seviyesinde mücadele eden Robotik Kaynak Minikler takımı da Türkiye birinciliği elde etti. Gürkan Çelik danışmanlığında çalışmalarını sürdüren takım, geliştirdiği projeyle finale kadar taşıdığı mücadelesini, Türkiye birinciliğiyle tamamladı. Türkiye birinciliğini kazanan iki takım, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu ödül töreninde ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Robotik yarışmasında Türkiye üçüncülüğü

Merkezin bir diğer başarısı ise Robolig Yarışması'nda geldi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yarışmada ortaokul seviyesinde mücadele eden Profesör takımı, Türkiye üçüncüsü oldu. Emrah Bölüm danışmanlığında yarışan öğrenciler, robotik, elektronik ve kodlama alanlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirdikleri robotla final parkuruna taşıdı. Belirlenen görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan robotla gerçekleştirilen mücadele sonucunda takım, Türkiye üçüncülüğüne adını yazdırdı.

Çevre projesi Türkiye beşincisi

Diyarbakır'da düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık kategorisinde yarışan Pro Max Robotik Kaynak takımı da Türkiye beşinciliği elde etti. Gürkan Çelik danışmanlığında hazırlanan proje, çevre ve doğa bilimleri alanındaki yaklaşımıyla finale taşındı. Böylece Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi, TEKNOFEST 2026'yı dört farklı Türkiye derecesiyle tamamladı.

30 öğrenciyle başladı ulusal başarılara ulaştı

Nalan-Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi'nin TEKNOFEST 2026'daki başarısı, kısa sürede oluşturulan bilimsel ve teknolojik üretim kültürünün devamı niteliğinde Eğitim faaliyetlerine 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında yalnızca 30 öğrenciyle başlayan merkez, kuruluşundan sonraki dönemde ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalarda önemli dereceler elde etti. Merkezin özellikle TEKNOFEST 2024'teki sonuçları dikkat çekti. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda ilkokul ve ortaokul kategorilerinde Türkiye birinciliği, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan merkez, TEKNOFEST Şampiyonları Sunum Yarışması'nda da birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Aynı yıl İnsanlık Yararına Teknoloji ile Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmalarında iki "en iyi sunum" ödülünün de sahibi olan merkez, 2024'te toplam sekiz TEKNOFEST ödülüne ulaştı.

Merkezin çalışmaları TEKNOFEST ile sınırlı kalmadı. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge dereceleri elde eden öğrenciler, 2024 yılında Türkiye ikinciliği başarısına da ulaşmıştı.

Kaynak: İHA
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