Denizli'nin Horozkent Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Özkan Ceylan İstifa Etti - Son Dakika
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Denizli'nin Horozkent Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Özkan Ceylan İstifa Etti

Denizli\'nin Horozkent Spor Kulübü\'nde Teknik Direktör Özkan Ceylan İstifa Etti
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Denizli temsilcisi Horozkent Spor Kulübü Teknik Direktörü Özkan Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, son bir sezondur kulüp için çaba harcadığını ancak Denizli'nin takıma yeterince sahip çıkmadığını belirterek şehirden bekledikleri desteği göremediklerini söyledi. Ceylan, veda mesajında Horozkent'e başarılar dileyerek 'Söz gümüşse sükut altındır' değerlendirmesinde bulundu.

Denizli temsilcisi Horozkent Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Özkan Ceylan, şehirden bekledikleri desteği göremediklerini belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Horozkent Spor Kulübü Teknik Direktörü Özkan Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Son bir sezondur kulübün başarısı için büyük çaba harcadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, Denizli'nin takıma yeterince sahip çıkmamasından dert yandı.

"Kimseyi yanımızda göremedik"

Açıklamasında kulüp için hem kendisinden hem de ailesinden fedakarlık yaparak süreci yürüttüğünü vurgulayan Ceylan, "Son bir sezonu tek başıma mücadele ettiğim Horozkent'ten ayrılma vakti geldi. Gönül isterdi ki Süper Lig'de mücadele eden bir takım olalım ama maalesef hiçbir şekilde kimseyi yanımızda göremedik" ifadelerini kullandı.

"Söz gümüşse sükut altındır"

Yaşanan süreçle ilgili konuşulacak çok konu olduğunu ancak sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten teknik adam, "Söz gümüşse sükut altındır misali en güzeli bu. Artık yeni sayfalar açmanın zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu. Ceylan, veda mesajını Horozkent'e başarılar dileyerek noktaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'nin Horozkent Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Özkan Ceylan İstifa Etti - Son Dakika

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