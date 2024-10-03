Denizli OSB Ligi 20. Yılını Kutluyor

Spor

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Denizli OSB Ligi'nin bu yıl 20'ncisi düzenleniyor. Süper Lig'in ardından OSB Futbol Yükselme Grubu müsabakaları için teknik toplantı ve kura çekimi yapıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Bölgede yer alan firmalardaki personellerin kaynaşması, çalışma motivasyonlarının artması amacıyla geleneksel hale getirdiği Denizli OSB Futbol Ligi'nin bu yıl 20'ncisi gerçekleştiriliyor. Süper Lig karşılaşmaları devam ederken, OSB Futbol Yükselme Grubu müsabakaları için teknik toplantı düzenlendi. Denizli OSB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ve takım yetkilileri katıldı. OSB Futbol Yükselme Grubu müsabakaları için kura çekimi de yapılarak fikstür belirlendi. Yükselme Grubu'nda yer alan firmalarımız şu şekildedir; Chakra Mağazacılık, Chakra Depo, Zorel Tekstil, Özgür Tekstil, Kayteks Tekstil, Rateks Tekstil, Teksim Tekstil, Parla Solar, Gökhan Tekstil Konfeksiyon, Meyteks Tekstil, OSB İtfaiye, Gökdelen İskele, Urhan Boya, Kımıl Boya, Elteksmak Makine olarak belirlendi.

"Turnuvamıza firmalarımızdan büyük bir teveccüh var"

Kendi aralarında lig usulüne göre mücadele edecek olan takımların gruplarının belirlendiği kura çekimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, turnuvalara katılımın ve ilginin yoğun olduğunu belirterek; "Denizli OSB olarak Yönetim Kurulumuz ile birlikte sporun her alanını önemsiyor, bu kapsamda önemli etkinlikler düzenliyoruz. Bölgemizde yer alan firmalardaki çalışanlar arasında birlik ve beraberliği arttırmak, firmalar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu daha da yükseltmek amacıyla başlattığımız Denizli OSB Ligimizin bu sezon 20'ncisini düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Turnuvamıza firmalarımızdan büyük bir teveccüh var. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor. Turnuvamızda yer alan takımlarımıza ve sporcularımıza yeni sezonunun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - DENİZLİ