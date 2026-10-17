Denizli OSB Süper Ligi'nde 16 takım kura çekti, Süper Kupa 4 Kasım'da oynanacak - Son Dakika
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Denizli OSB Süper Ligi'nde 16 takım kura çekti, Süper Kupa 4 Kasım'da oynanacak

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Denizli OSB Süper Ligi\'nde 16 takım kura çekti, Süper Kupa 4 Kasım\'da oynanacak
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Denizli OSB Süper Ligi'nin 22'ncisi için teknik toplantı gerçekleştirildi ve 16 takımın yer aldığı kura çekimi yapıldı. 4 Kasım 2026'daki Süper Kupa finalinde CHAKRA Mağazacılık ile Ardöküm Merdane karşılaşacak; lig müsabakaları bu finalden sonra başlayacak.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan Denizli OSB Süper Ligi öncesinde teknik toplantı gerçekleştirildi. 16 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Lig'de karşılaşmaların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Denizli OSB Süper Ligi, 2026-2027 sezonu büyük bir heyecanla başlıyor. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün geleneksel hale getirdiği, bölgede yer alan firmaların oluşturduğu takımların şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdiği turnuvaların bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilecek. 16 takımın sahaya çıkacağı Denizli OSB Süper Ligi öncesinde, Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda teknik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ile takım yetkilileri katıldı.

Denizli OSB Futbol Süper Ligi müsabakaları için kura çekimi de gerçekleştirildi. Tüm takımların birbirleri ile maç yaptığı turnuvada bu sene sıralamada ilk 9'da yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele edecekler.

Takım sayısının fazla olması ve ligden kopuşları engellemek amacıyla alınan kararla birlikte; turnuvayı birinci sırada bitiren takım finalist olacak ve rakiplerini bekleyecek. Sıralamadaki 8 takım ise çapraz eşleme ile maç yapacak. Kazanan takımlar şampiyon olma rüyasına bir adım daha yaklaşmış olacaklar.

Süper Lig Kupası 4 Kasım'da oynanacak

Denizli OSB Süper Lig Kupası için karşılaşma tarihi de belli oldu. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak Süper Kupa Finali'nde CHAKRA Mağazacılık ve Ardöküm Merdane takımları karşı karşıya gelecek. Süper Lig Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Lig maçları da oynanmaya başlayacak.

Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, turnuvalara yoğun katılım gösteren firmalara ve oyunculara teşekkür ederek; "Yönetim Kurulumuzun desteğiyle, Bölgemizde yer alan firmalardaki çalışanlar arasında birlik ve beraberliği arttırmak, firmalar arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu daha da yükseltmek amacıyla başlattığımız Denizli OSB Futbol Turnuvamızın bu yıl 22'ncisini düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sporun her alanını önemsiyor, bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulumuzca önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Turnuvamızda yer alan takımlarımıza ve sporcularımıza yeni sezonunun hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Süper KupaDenizliGüncelSporOSBSon Dakika

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