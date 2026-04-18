Denizli ve Eskişehir 3-3 Beraberlik İle Sezonu Tamamladı
Denizli ve Eskişehir 3-3 Beraberlik İle Sezonu Tamamladı

18.04.2026 18:50
Denizli İdman Yurdu ve Eskişehir Anadolu SF, sezonun son maçında 3-3 berabere kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iddiası kalmayan iki takım Denizli İdman Yurdu ve Eskişehir Anadolu SF sezonun son haftasında karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan maç karşılıklı atılan gollerin ardından 3-3 berabere tamamlandı. Maçın 23'üncü dakikasında Burak Temir Eskişehir temsilcisinin golünü kaydetti: 0-1. Recep Aydın 35'inci dakikada kendi ağlarını havalandırdı ve maça beraberlik geldi: 1-1. Eskişehir Anadolu SF takımı 41'inci dakikada İsmail Can ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı ve devreyi 2-1 galip tamamladı. Ev sahibi Denizli İdman Yurdu 69'uncu dakikada Mehmet Emin'le sevindi: 2-2. Eskişehir temsilcisi 77'nci dakikada Burak Temir'le yeniden üstünlük sayısını buldu: 2-3. Denizli İdman Yurdu 90+5'inci dakikada kazandığı penaltıyı Mustafa Arda ile gole çevirdi: 3-3. Bu sonucun ardından Denizli İdman Yurdu SF 2025-2026 sezonunu 47 puanla 7'nci, Eskişehir Anadolu SF ise 35 puanla 10'uncu basamakta bitirdi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli ve Eskişehir 3-3 Beraberlik İle Sezonu Tamamladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli ve Eskişehir 3-3 Beraberlik İle Sezonu Tamamladı - Son Dakika
