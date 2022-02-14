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Denizlili 19 sporcuya final bileti - Son Dakika

Denizlili 19 sporcuya final bileti

14.02.2022 12:07
Denizlili 19 sporcuya final bileti

Okul Sporları Karate Bölgesel Grup Müsabakaları hafta sonu Denizli'de düzenlendi.

Okul Sporları Karate Bölgesel Grup Müsabakaları hafta sonu Denizli'de düzenlendi. Hasan Güngör Salonunun ev sahipliğinde iki gün devam eden müsabakalarda 220 sporcu madalya için ter döktü.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda hafta sonu Okul Sporları Karate Grup Müsabakaları düzenlendi. 11 İlden 220 sporcunun tatamide mücadele ettiği organizasyon bitiminde Kata ve Kumite kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Denizlili 19 sporcuya final bileti

Karate Grup Birinciliği için tatamiye çıkan Denizlili sporcular gösterdikleri performans ile alkış aldı. Kızlarda Peri Koyuncu, erkeklerde ise Yusuf Eymen Yağcıoğlu, Batuhan Doruk ve Süleyman Ege Ayhan kategorilerinde altın madalyanın sahibi oldu. Karate Gençler A-B erkek-kız grup yarışmalarında Denizlili sporcular kızlarda 5, erkeklerde 14 olmak üzere toplam 19 sporcuyla Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporcular 10-12 Mart'ta Bartın'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek. - DENİZLİ

Denizlili 19 sporcuya final bileti
Denizlili 19 sporcuya final bileti
Denizlili 19 sporcuya final bileti

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Hasan Güngör, Türkiye, gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlili 19 sporcuya final bileti - Son Dakika Spor


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